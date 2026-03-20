Petit-déjeuner jeux vidéo

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez profiter d’un moment convivial et familial autour de quelques jeux vidéos.

3 consoles avec 3 jeux pour vous pendant 2 heures, et quelques douceurs !

À partir de 7 ans.

Sur réservation. Le formulaire sera bientôt disponible.

Venez profiter d’un moment convivial et familial autour de quelques jeux vidéos.

3 consoles avec 3 jeux pour vous pendant 2 heures, et quelques douceurs !

À partir de 7 ans.

Sur réservation. Le formulaire sera bientôt disponible. .

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 20 jvanelslande@ville-roubaix.fr

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English :

Come and enjoy a friendly, family-friendly moment over a few video games.

3 consoles with 3 games for you to play for 2 hours, plus some sweets!

Ages 7 and up.

Reservations required. Form available soon.

L’événement Petit-déjeuner jeux vidéo Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme