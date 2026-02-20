Petit Déjeuner La Gosse | Pop Women Festival Chausson Salon de thé Reims

Petit Déjeuner La Gosse | Pop Women Festival

Chausson Salon de thé 2 Rue Chabaud Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

Petit-déjeuner La Gosse réunit Nadia Daam et Cati Baur autour de leur bande dessinée La Gosse, qui raconte la relation entre une mère et sa fille adolescente après un divorce et un deuil. Ensemble, elles évoquent le quotidien qu’elles partagent les discussions sans tabou, les premières expériences, les tensions, mais aussi la tendresse qui les relie.

À travers ce récit intime, Nadia Daam explore la maternité aujourd’hui et les questions de transmission comment accompagner sa fille, la protéger sans l’enfermer, et l’aider à grandir dans un monde traversé par des violences et des injonctions. Mis en images par le dessin sensible de Cati Baur, l’ouvrage donne corps aux émotions et aux fragilités de ce lien mère-fille. Une rencontre conviviale pour parler d’adolescence, de famille et d’amour au quotidien. .

Chausson Salon de thé 2 Rue Chabaud Reims 51100 Marne Grand Est

