Petit-déjeuner Lecture jeunesse Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault
Petit-déjeuner Lecture jeunesse Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault samedi 13 juin 2026.
Petit-déjeuner Lecture jeunesse
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Troisième rendez-vous pour ce club lecture dédié aux 7 12 ans partager ses coups de cœur, échanger et voyager grâce aux livres ! .
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85
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English : Petit-déjeuner Lecture jeunesse
L’événement Petit-déjeuner Lecture jeunesse Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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