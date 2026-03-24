Petit-déjeuner Lecture jeunesse Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault

Petit-déjeuner Lecture jeunesse

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Troisième rendez-vous pour ce club lecture dédié aux 7 12 ans partager ses coups de cœur, échanger et voyager grâce aux livres ! .

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

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English : Petit-déjeuner Lecture jeunesse

L’événement Petit-déjeuner Lecture jeunesse Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault