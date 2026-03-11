Petit-déjeuner lecture jeunesse Médiathèque Sap-en-Auge
Petit-déjeuner lecture jeunesse Médiathèque Sap-en-Auge mercredi 13 mai 2026.
Petit-déjeuner lecture jeunesse
Médiathèque Le Grand Jardin Sap-en-Auge Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:30:00
fin : 2026-05-13 12:00:00
Date(s) :
2026-05-13
D’avril à juin, les médiathèques de la CDC VAM vous invitent au voyage et à la création !
Troisième rendez-vous pour ce club lecture dédié aux 7 12 ans partager ses lectures, échanger et voyager grâce à la lecture ! .
Médiathèque Le Grand Jardin Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85
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English : Petit-déjeuner lecture jeunesse
L’événement Petit-déjeuner lecture jeunesse Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault