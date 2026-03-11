Petit-déjeuner lecture jeunesse Médiathèque Sap-en-Auge

Petit-déjeuner lecture jeunesse

Médiathèque Le Grand Jardin Sap-en-Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13

D’avril à juin, les médiathèques de la CDC VAM vous invitent au voyage et à la création !

Troisième rendez-vous pour ce club lecture dédié aux 7 12 ans partager ses lectures, échanger et voyager grâce à la lecture ! .

Médiathèque Le Grand Jardin Sap-en-Auge 61470 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit-déjeuner lecture jeunesse

L’événement Petit-déjeuner lecture jeunesse Sap-en-Auge a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault