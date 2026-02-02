Petit-déjeuner Les Albres

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner, à la salle des fêtes à 8 h 00. Au menu soupe au campagne, travers de porc grillés, trips et tête de veau, fromage, fouace, gâteau à la broche et café. 14 euros. (Comité des fêtes)

Les Albres 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

Breakfast at the village hall at 8:00 am. Menu: country-style soup, grilled ribs, trips and calf’s head, cheese, fouace, spit-roast cake and coffee. 14 euros. (Comité des fêtes)

