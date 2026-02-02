Petit-déjeuner Les Albres
Petit-déjeuner Les Albres dimanche 1 mars 2026.
Petit-déjeuner
Les Albres Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Petit-déjeuner, à la salle des fêtes à 8 h 00. Au menu soupe au campagne, travers de porc grillés, trips et tête de veau, fromage, fouace, gâteau à la broche et café. 14 euros. (Comité des fêtes)
.
Les Albres 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Breakfast at the village hall at 8:00 am. Menu: country-style soup, grilled ribs, trips and calf’s head, cheese, fouace, spit-roast cake and coffee. 14 euros. (Comité des fêtes)
L’événement Petit-déjeuner Les Albres a été mis à jour le 2026-01-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)