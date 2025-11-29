PETIT-DÉJEUNER LITTERAIRE AVEC GEORGIA MAKHLOUF Perpignan
PETIT-DÉJEUNER LITTERAIRE AVEC GEORGIA MAKHLOUF Perpignan samedi 29 novembre 2025.
PETIT-DÉJEUNER LITTERAIRE AVEC GEORGIA MAKHLOUF
15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Médiathèque Centrale, 15 Rue Émile Zola
.
15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 22 mediatheque-secretariat@mairie-perpignan.com
English :
Médiathèque Centrale, 15 Rue Émile Zola
German :
Mediathek Centrale, 15 Rue Émile Zola
Italiano :
Médiathèque Centrale, 15 Rue Émile Zola
Espanol :
Médiathèque Centrale, 15 Rue Émile Zola
L’événement PETIT-DÉJEUNER LITTERAIRE AVEC GEORGIA MAKHLOUF Perpignan a été mis à jour le 2025-10-31 par PERPIGNAN TOURISME