Petit déjeuner littéraire Bibliothèque de Châtel-Censoir Châtel-Censoir

Petit déjeuner littéraire Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque de Châtel-Censoir Yonne

Accès libre et gratuit, tout public.

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:00

Venez échanger sur vos coups de cœur littéraires et découvrir les nouveautés de la rentrée autour d’un café!

Les bibliothécaires vous feront la présentation des nouvelles acquisitions et de leurs coups de cœurs .

Bibliothèque de Châtel-Censoir 1 Place Aristide Briand 89660 Châtel-Censoir Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386810279 https://www.facebook.com/bibliotheque.dechatelcensoir

Bibliothèque de Châtel-Censoir