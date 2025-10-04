Petit Déjeuner Littéraire Bibliothèque De Wolfisheim Wolfisheim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T12:00

Petit déjeuner littéraire autour d’auteurs régionaux.

Venez partager un café, thé, le tout un

livre à la main !

Tout en dégustant une viennoiserie, venez découvrir leurs différents univers :

romans du terroir, livres jeunesse et illustrations… Les auteurs partageront

avec vous quelques extraits de leurs livres et vous pourrez faire dédicacer

votre exemplaire ou en acheter sur place.

Profitez de ce samedi pour découvrir le rendez-vous mensuel à la bibliothèque : la ludothèque ! Animée par l’association Ludi Wolfi

Vous serez guidés par Laëtitia et Laurent, véritables passionnés !

Bibliothèque De Wolfisheim 19 Rue de la Mairie 67202 Wolfisheim Wolfisheim 67202 Bas-Rhin Grand Est 0388771924

