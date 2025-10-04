Petit déjeuner littéraire Bibliothèque Wolfisheim Wolfisheim

Petit déjeuner littéraire Bibliothèque Wolfisheim Wolfisheim samedi 4 octobre 2025.

Petit déjeuner littéraire Samedi 4 octobre, 09h30 Bibliothèque Wolfisheim Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T09:30 – 2025-10-04T12:00

Ce petit déjeuner littéraire s’articule autour d’auteurs régionaux. Tout en dégustant une viennoiserie, venez découvrir leurs différents univers : romans du terroir, livres jeunesse et illustrations… Les auteurs partageront avec vous quelques extraits de leurs livres et vous pourrez faire dédicacer votre exemplaire ou en acheter sur place.

Catherine WOLFF, romancière

Catherine Wolff est l’auteur de plusieurs romans de terroir et d’histoire. Elle a notamment publié “Le secret de la vigne bleue” (Terre d’Histoires) et une saga alsacienne, L’inconnu de la forteresse. Tous ses romans ont pour décor l’Alsace, la magnifique région où elle vit et écrit.

Florence JENNER-METZ, romancière jeunesse

Florence Jenner-Mertz est une autrice française née à Strasbourg. Passionnée de littérature jeunesse, elle en fait sa spécialité et écrit des livres illustrés, des kamishibaïs et des romans. Elle a notamment écrit “Le secret des livres volés” ou encore “Je suis un loup”.

Amandine PIU, illustratrice

Amandine Piu (dite Piu Piu), née en 1982. Sarde d’origine, elle fait ses études à Lyon et vient concrétiser son son rêve en Alsace, où elle a été diplômée de l’atelier d’illustration des Arts décoratifs de Strasbourg. Une pincée de poésie, une poignée de couleurs et une grosse dose d’humour

garnissent sa petite valise d’illustratrice. Dans sa bibliographie, retrouvez “Ensemble” ou encore “Bonjour bestioles :)”

Ludothèque

Profitez de ce samedi pour découvrir le rendez-vous mensuel à la bibliothèque : la ludothèque ! Animée par l’association Ludi Wolfi, lancez vous dans des parties endiablées de jeux de société : grands classiques, jeux enfants, jeux de plateau… il y en a pour tous les goûts ! Vous serez en plus guidés par Laëtitia et Laurent, véritables passionnés !

————————-

Petit déjeuner offert par la commune, entrée libre sans inscription.

Télécharger le programme https://www.wolfisheim.fr/manifestations/flyer-biblis-en-folie-04102025-2.pdf

Bibliothèque Wolfisheim 19 Rue de la Mairie, 67202 Wolfisheim9 Wolfisheim 67202 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0388771924 [{« link »: « https://www.wolfisheim.fr/manifestations/flyer-biblis-en-folie-04102025-2.pdf »}]

Ce petit déjeuner littéraire s’articule autour d’auteurs régionaux. Tout en dégustant une viennoiserie, venez découvrir leurs différents univers : romans du terroir, livres jeunesse et Les auteurs de…

Canva et mairie de Wolfisheim