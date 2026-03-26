Petit déjeuner littéraire Cattenom
Petit déjeuner littéraire Cattenom samedi 28 mars 2026.
Petit déjeuner littéraire
39 rue des Châteaux Cattenom Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 13:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Comme le club lecture, mais autour d’un café et d’un croissant, ce rendez-vous vous propose un moment d’échange convivial entre passionnés de lecture.
Anne-Marie vous invite à partager vos impressions sur vos dernières lectures, à présenter vos coups de cœur ou vos déceptions, et à découvrir de nouvelles suggestions dans une ambiance chaleureuse et détendue. Entrée libre.Tout public
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39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com
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English :
Like the book club, but over a coffee and croissant, this meeting offers a convivial opportunity for reading enthusiasts to exchange ideas.
Anne-Marie invites you to share your impressions of your latest readings, to share your favorites or disappointments, and to discover new suggestions in a warm and relaxed atmosphere. Free admission.
L’événement Petit déjeuner littéraire Cattenom a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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