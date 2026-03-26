Petit déjeuner littéraire

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 13:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Comme le club lecture, mais autour d’un café et d’un croissant, ce rendez-vous vous propose un moment d’échange convivial entre passionnés de lecture.

Anne-Marie vous invite à partager vos impressions sur vos dernières lectures, à présenter vos coups de cœur ou vos déceptions, et à découvrir de nouvelles suggestions dans une ambiance chaleureuse et détendue. Entrée libre.Tout public

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39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

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English :

Like the book club, but over a coffee and croissant, this meeting offers a convivial opportunity for reading enthusiasts to exchange ideas.

Anne-Marie invites you to share your impressions of your latest readings, to share your favorites or disappointments, and to discover new suggestions in a warm and relaxed atmosphere. Free admission.

L’événement Petit déjeuner littéraire Cattenom a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS