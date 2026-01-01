Petit déjeuner littéraire en compagnie de Marlène Duband Rue André Pautet Ciry-le-Noble

Petit déjeuner littéraire en compagnie de Marlène Duband

Marlène Duband, auteure et peintre locale, viendra présenter son dernier ouvrage lors d’un petit déjeuner littéraire le samedi 17 janvier de 10h à 12h à la bibliothèque de Ciry-le-noble.

N’oubliez pas de réserver votre place à l’avance par téléphone au 03 85 79 05 13 ou par e-mail à l’adresse suivante bibliotheque@cirylenoble.fr. .

