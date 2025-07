Petit déjeuner littéraire A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan

Petit déjeuner littéraire A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan samedi 26 juillet 2025.

Petit déjeuner littéraire

A la librairie Le Vent des Mots 47 Rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-26 09:30:00

fin : 2025-07-26 11:00:00

2025-07-26

L’association des Ami.e.s du Vent des Mots vous donne rendez-vous à la librairie autour d’un petit déjeuner littéraire. L’occasion de venir partager vos coups de cœur, vos coups de gueule, votre dernière lecture, …

English :

The Ami.e.s du Vent des Mots association invites you to the bookshop for a literary breakfast. This is your chance to share your favorites, your gripes, your latest read, …

German :

Der Verein Ami.e.s du Vent des Mots lädt Sie zu einem literarischen Frühstück in der Buchhandlung ein. Sie haben die Gelegenheit, sich über Ihre Lieblingslektüre, Ihre Seitenhiebe, Ihre letzte Lektüre, …

Italiano :

L’associazione Ami.e.s du Vent des Mots vi invita in libreria per una colazione letteraria. È un’occasione per condividere i vostri preferiti, i vostri sfoghi, le vostre ultime letture, …

Espanol :

La asociación Ami.e.s du Vent des Mots le invita a la librería a un desayuno literario. Es la ocasión de compartir sus favoritos, sus arrebatos, sus últimas lecturas,…

