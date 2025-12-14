PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE Paulhan
20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault
Début : 2026-01-24
Commencez l’année sous le signe de la découverte ! Explorez de nouvelles idées de lectures, de films ou même de podcasts, tout en savourant de délicieuses gourmandises.
Start the new year with a sense of discovery! Explore new ideas for reading, watching movies or even listening to podcasts, while enjoying delicious treats.
