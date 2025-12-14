PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE

20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Commencez l’année sous le signe de la découverte ! Explorez de nouvelles idées de lectures, de films ou même de podcasts, tout en savourant de délicieuses gourmandises.

Commencez l’année sous le signe de la découverte ! Explorez de nouvelles idées de lectures, de films ou même de podcasts, tout en savourant de délicieuses gourmandises.

Adultes .

20 Boulevard de la Liberté Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89

English :

Start the new year with a sense of discovery! Explore new ideas for reading, watching movies or even listening to podcasts, while enjoying delicious treats.

L’événement PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE Paulhan a été mis à jour le 2025-12-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS