Petit déjeuner Médiathèque d’Ecully Écully

Petit déjeuner Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque d’Ecully Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Venez (re) découvrir la Médiathèque d’Ecully, une des 10 bibliothèques du Réseau Rebond !

Autour d’un petit déjeuner offert, profitez-en pour flâner, explorer les collections, vous inscrire et partager le plaisir de lire en toute liberté !

Médiathèque d’Ecully 1 Avenue Edouard Aynard 69130 Ecully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 18 10 02 https://reseau-rebond.fr/ Le réseau des bibliothèques de la ville d’Écully comprend la Médiathèque, située au centre de la ville et la Bibliothèque des Sources.

Depuis le 2 septembre 2019, Écully a rejoint le réseau Rebond. Un réseau de bibliothèques qui compte 7 autres communes (Champagne au Mont d’Or, Collonges au Mont d’Or, Dardilly, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr- au-Mont-d’or, Saint-Didier-au-Mont-d’or) et permet ainsi aux lecteurs écullois d’accéder à l’ensemble des collections de ces bibliothèques, soit 160 000 supports (livres, journaux, magazines, CD, DVD, liseuses, jeux), avec une carte unique.

Grâce à un système de navette, les adhérents peuvent rendre leurs documents sur tout le réseau et faire venir des documents qui se trouvent dans les autres bibliothèques. Parkings autour de la Mairie et en centre-ville, accessible par les lignes de bus TCL.

