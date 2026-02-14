Petit déjeuner musical, CPB Ginguené, Rennes

Petit déjeuner musical Dimanche 22 mars, 10h00 CPB Ginguené Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T10:00:00+01:00 – 2026-03-22T13:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:00:00+01:00 – 2026-03-22T13:00:00+01:00

Le petit déjeuner musical c’est un moment convivial où on prend son café, son thé et ses croissants pour écouter le jazz de Pilan puis ensuite on déguste les huîtres au son des chants de la chorale “la Chamade”.

10h-11h15 : Pilan

Entre reprises de standards et créations originales, Pilan est un trio jazz bien particulier.

Associer une harpe classique, certes amplifiée, à un set de percussions reconstituant une sorte de

batterie et aux sonorités amples d’un sax ténor, il fallait oser. C’est pourtant avec ce son inédit que

depuis quelques années, Pilan propose un jazz tonique et joyeux.

Catherine Baudichet : harpe

Gwendal Devoulon : saxophone, didgeridoo et clavier

Hamid Raji : percussions

11h30-12h45 : Ensemble Chamade

L’Ensemble Chamade est un chœur amateur créé en 1997.

C’est une association loi 1901, actuellement présidée par Maël Legros. Elle a pour but de créer et de présenter des spectacles de qualité composés de chansons polyphoniques mises en scène, dans un esprit de convivialité.

La troupe est composée d’une trentaine de passionnés à la fois chanteurs et comédiens.

Le chœur a été créé par Anne Horusitzky, chef de chœur bénévole et directrice artistique et dirigée par Anthony Banhudo.

La plupart des titres sont réarrangés et harmonisés à plusieurs voix, avec talent et inventivité, par Pierre-Yves Le Tortorec.

Ce travail sur mesure permet à Chamade de choisir les chansons et de les ajuster exactement aux besoins des spectacles.

L’entré est libre mais les consommations sont payantes et proposés à prix modérés.

CPB Ginguené 15, rue Ginguené 35000 rennes Rennes 35000 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne

