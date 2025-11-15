Petit déjeuner musical – La fin du monde ! Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Petit déjeuner musical – La fin du monde ! Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 15 novembre 2025.

Fin du monde ? Soyez à la première loge ! Musiques, chansons, dialogues de films, archives radiophoniques… Une immersion sonore apocalyptique et décalée, proposée par Radio Olympiades.

Entrée libre

Eric Ansaldi, producteur de Radio Olympiades (la webradio du quartier) vient nous annoncer rien moins que la fin du monde.

Le samedi 15 novembre 2025

de 11h00 à 12h30

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T12:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T13:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T11:00:00+02:00_2025-11-15T12:30:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/