Petit-Déjeuner Musical – L’Espace Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Petit-Déjeuner Musical – L’Espace Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 20 septembre 2025.

Venez écouter la musique des sphères, des étoiles et des satellites !

L’Espace fait rêver, et inspire les musiciens depuis toujours. Pour ce petit-déjeuner musical, laissez-vous emporter par une sélection éclectique de morceaux planants, stellaires ou futuristes, le temps d’une matinée conviviale autour d’un café.

Entrée libre

Dans le cadre de l’Automne de la Science, un moment musical et convivial à partager en se laissant porter vers l’infini…

Le samedi 20 septembre 2025

de 11h00 à 13h00

gratuit

Tout public.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/