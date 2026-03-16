Petit déjeuner musical | Pilan et Chamade Cercle Paul Bert Ginguené Rennes
Petit déjeuner musical | Pilan et Chamade Cercle Paul Bert Ginguené Rennes dimanche 22 mars 2026.
Petit déjeuner musical | Pilan et Chamade Cercle Paul Bert Ginguené Rennes Dimanche 22 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine
participation libre
Trio jazz/Chorale
**Pilan** est un trio jazz original mêlant harpe amplifiée, percussions façon batterie et sax ténor. Entre standards revisités et compositions, le groupe propose un jazz tonique, joyeux et inédit, propice à la découverte. La Chorale **Chamade**, chœur amateur créé en 1997, réunit une trentaine de chanteurs-comédiens pour des spectacles polyphoniques mis en scène, dans un esprit convivial.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-22T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-22T13:00:00.000+01:00
3
https://quartiers-en-scene.fr/class/petit-dej-musical/?wcs_timestamp=1774173600
Cercle Paul Bert Ginguené 15, rue ginguené Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine