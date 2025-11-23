Petit déjeuner musical : quand la chanson bat la campagne Bibliothèque Valeyre Paris
« Quand la chanson bat la campagne »
Chansons des villes, chansons des champs, autour de quelques douceurs et viennoiseries, venez découvrir des détours et des chants…
Pour tous, entrée libre.
Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre
Autour de quelques douceurs, venez (re)découvrir des chansons sur une thématique précise, chaque fois différente.
Le samedi 24 janvier 2026
de 11h00 à 12h00
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr