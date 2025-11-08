Petit déjeuner musical : quand la chanson joue le jeu Bibliothèque Valeyre Paris

Petit déjeuner musical : quand la chanson joue le jeu Bibliothèque Valeyre Paris samedi 8 novembre 2025.

Si la vie est un jeu, tout est jeu, aussi jouons…

Du « Je » au « jeu », Jacques a dit… réservez votre matinée !

Autour de quelques douceurs, venez (re)découvrir des chansons sur une thématique précise, chaque fois différente.

Le samedi 08 novembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre

Public adultes.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr