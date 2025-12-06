Petit déjeuner musical : un Noël pas comme les autres Bibliothèque Valeyre Paris

Petit déjeuner musical : un Noël pas comme les autres Bibliothèque Valeyre Paris samedi 6 décembre 2025.

Parce que le Père Noël n’est pas toujours celui que l’on croit, venez préparer en chansons un Noël pour le moins iconoclaste.

Pour oreilles averties et plutôt adultes.

Autour de quelques douceurs, venez (re)découvrir des chansons sur une thématique précise, chaque fois différente.

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Entrée libre

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T12:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T11:00:00+02:00_2025-12-06T12:00:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr