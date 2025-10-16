Petit déjeuner numérique Faut-il avoir peur des mises-à-jour ? Pont-l’Évêque

Petit déjeuner numérique Faut-il avoir peur des mises-à-jour ?

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-16 09:30:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Faut-il avoir peur des mises-à-jour ? Que faire après la fin du support technique de Windows 10 ?

Faut-il avoir peur des mises-à-jour ?

Octobre 2025 marque la fin du support technique pour Windows 10. Mais est-il bien nécessaire de mettre à jour sa machine vers Windows 11 ? Venez trouver conseil à l’EPN et discuter autour d’un café du futur de votre ordinateur. .

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

English : Petit déjeuner numérique Faut-il avoir peur des mises-à-jour ?

Should you be afraid of updates? What to do after Windows 10 technical support ends?

German :

Sollte man Angst vor Updates haben? Was tun, nachdem der technische Support für Windows 10 eingestellt wurde?

Italiano :

Dovete temere gli aggiornamenti? Cosa fare quando termina il supporto di Windows 10?

Espanol :

¿Debe temer a las actualizaciones? Qué debe hacer cuando finalice el soporte de Windows 10?

