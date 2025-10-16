Petit déjeuner numérique Faut-il avoir peur des mises-à-jour ? Pont-l’Évêque
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-16 09:30:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Faut-il avoir peur des mises-à-jour ? Que faire après la fin du support technique de Windows 10 ?
Faut-il avoir peur des mises-à-jour ?
Octobre 2025 marque la fin du support technique pour Windows 10. Mais est-il bien nécessaire de mettre à jour sa machine vers Windows 11 ? Venez trouver conseil à l’EPN et discuter autour d’un café du futur de votre ordinateur. .
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Petit déjeuner numérique Faut-il avoir peur des mises-à-jour ?
Should you be afraid of updates? What to do after Windows 10 technical support ends?
German :
Sollte man Angst vor Updates haben? Was tun, nachdem der technische Support für Windows 10 eingestellt wurde?
Italiano :
Dovete temere gli aggiornamenti? Cosa fare quando termina il supporto di Windows 10?
Espanol :
¿Debe temer a las actualizaciones? Qué debe hacer cuando finalice el soporte de Windows 10?
