PETIT DÉJEUNER OU DÉJEUNER PAYSAN AU MAZET Lachamp-Ribennes 6 juillet 2025 08:00

Lozère

PETIT DÉJEUNER OU DÉJEUNER PAYSAN AU MAZET Lachamp-Ribennes Lozère

Tarif : 13 – 13 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

2026-07-06

Petit déjeuner ou déjeuner paysan au Mazet

Repas animé par « Le duo » avec Jean François Mezy

Au menu

Charcuteries

Tête de veau

Sac d’os

Plateau de fromages

Crème dessert

Fougasse

Café

Bar sur place en supplément

Lachamp-Ribennes 48100 Lozère Occitanie +33 6 73 87 55 40

English :

Farmhouse breakfast or lunch at Le Mazet

Dinner hosted by « Le duo » with Jean François Mezy

On the menu:

Cured meats

Calf’s head

Bag of bones

Cheese platter

Dessert cream

Fougasse

Coffee

On-site bar extra

German :

Bauernfrühstück oder -mittagessen in Le Mazet

Mahlzeit, die von « Le duo » mit Jean François Mezy moderiert wird

Auf dem Menü:

Wurstwaren

Kalbskopf (Tête de veau)

Knochensack

Käseplatte

Dessert Creme

Fougasse

Kaffee

Bar vor Ort gegen Aufpreis

Italiano :

Colazione o pranzo in agriturismo a Le Mazet

Pasto offerto da « Le duo » con Jean François Mezy

Il menu

Salumi

Testa di vitello

Sacco di ossa

Piatto di formaggi

Crema dessert

Fougasse

Caffè

Bar in loco a pagamento

Espanol :

Desayuno o almuerzo en Le Mazet

Comida organizada por « Le duo » con Jean François Mezy

El menú

Embutidos

Cabeza de ternera

Bolsa de huesos

Tabla de quesos

Crema de postre

Fougasse

Café

Bar in situ con coste adicional

