Petit déjeuner pour devenir bénévole au Café A l’Abord’Age A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 10:30 – 11:45
Gratuit : oui entrée libre Jeune Public
Tu as donné du temps au café A l’Abord’Age ces derniers mois ou tu souhaiterais devenir bénévole ? On te remercie grandement et t’invitons à prendre le petit déjeuner pour échanger avec nous et avec des bénévoles déjà en place sur notre structure. Il y a plein de façons de donner de son temps chez nous : accueil, atelier, confection de gateaux, bricolage, administratif, etc.. Viens donc te renseigner.
A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr
