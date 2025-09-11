Petit-déjeuner pour lire Association La Traverse Camaret-sur-Mer
10 Rue de Bruxelles Camaret-sur-Mer Finistère
Début : 2025-09-11 10:00:00
fin : 2025-09-11 12:00:00
2025-09-11
L’association La Traverse invite à un nouveau « petit-dejeuner pour lire » le jeudi 11 septembre, de 10h à 12h, chez Georgina, 10 rue de Bruxelles.
Vous pouvez venir avec un livre qui vous a touché.e.s, pour en parler ou lire quelques lignes. Nous vous offrirons le café ou la tisane.
Places limitées à 9. Gratuit. .
