Petit-déjeuner pour lire Association La Traverse Camaret-sur-Mer

10 Rue de Bruxelles Camaret-sur-Mer Finistère

Début : 2025-09-11 10:00:00

fin : 2025-09-11 12:00:00

2025-09-11

L’association La Traverse invite à un nouveau « petit-dejeuner pour lire » le jeudi 11 septembre, de 10h à 12h, chez Georgina, 10 rue de Bruxelles.

Vous pouvez venir avec un livre qui vous a touché.e.s, pour en parler ou lire quelques lignes. Nous vous offrirons le café ou la tisane.

Places limitées à 9. Gratuit. .

