Petit-déjeuner Privezac

Petit-déjeuner Privezac dimanche 11 janvier 2026.

Petit-déjeuner

Privezac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Petit-déjeuner aux tripoux, à la salle des fêtes à 8h 00. Renseignements 06 81 24 07 78. (Etoile sportive des rives)

Privezac 12350 Aveyron Occitanie +33 6 81 24 07 78

English :

Tripoux breakfast at 8:00 am in the village hall. Information 06 81 24 07 78. (Etoile sportive des rives)

German :

Tripoux-Frühstück, im Festsaal um 8:00 Uhr. Informationen: 06 81 24 07 78. (Etoile sportive des rives)

Italiano :

Colazione Tripoux nella sala del villaggio alle 8.00. Informazioni 06 81 24 07 78. (Etoile sportive des rives)

Espanol :

Desayuno Tripoux en el salón del pueblo a las 8h. Información 06 81 24 07 78. (Estrella deportiva de los ríos)

