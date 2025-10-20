Petit-déjeuner Privezac
Petit-déjeuner Privezac dimanche 11 janvier 2026.
Petit-déjeuner
Privezac Aveyron
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Petit-déjeuner aux tripoux, à la salle des fêtes à 8h 00. Renseignements 06 81 24 07 78. (Etoile sportive des rives)
Privezac 12350 Aveyron Occitanie +33 6 81 24 07 78
English :
Tripoux breakfast at 8:00 am in the village hall. Information 06 81 24 07 78. (Etoile sportive des rives)
German :
Tripoux-Frühstück, im Festsaal um 8:00 Uhr. Informationen: 06 81 24 07 78. (Etoile sportive des rives)
Italiano :
Colazione Tripoux nella sala del villaggio alle 8.00. Informazioni 06 81 24 07 78. (Etoile sportive des rives)
Espanol :
Desayuno Tripoux en el salón del pueblo a las 8h. Información 06 81 24 07 78. (Estrella deportiva de los ríos)
