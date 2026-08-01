Informations pratiques

Fozières

PETIT DÉJEUNER SCÉNIQUE

Place de l’Orme Fozières Hérault

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Un voyage vers l’Europe de l’Est et le Caucase avec le Trio TCHAYOK le temps d’un petit déjeuner.

Scènes des 3 Tours propose Petit Déjeuner Scénique avec le Trio TCHAYOK, musiques slaves et tziganes.

Né d’un commun amour pour les musiques Slaves et Tziganes, Tchayok est composé de 3 musiciens Vladimir et Romain Gourko d’origine russo-ukrainienne (chant, guitare, balalaïka primas) et de Yoann Godefroy (contrebasse, balalaïka)

Tchayok emmène le public en voyage pour l’Europe de l’Est et jusque dans le Caucase aux sons des voix, balalaïkas et guitares. Les rythmes tziganes fougueux et les romances déchirantes sont interprétés avec poésie, nuances, virtuosité et sont magnifiés par la puissance des trois vois harmonisées. .

Place de l’Orme Fozières 34700 Hérault Occitanie +33 7 82 79 61 20

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English :

A journey through Eastern Europe and the Caucasus with the TCHAYOK Trio over breakfast.

L’événement PETIT DÉJEUNER SCÉNIQUE Fozières a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC