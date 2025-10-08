Petit-déjeuner solidaire Semaine Bleue & Octobre Rose Pont-Sainte-Marie

Petit-déjeuner solidaire Semaine Bleue & Octobre Rose Pont-Sainte-Marie mercredi 8 octobre 2025.

Petit-déjeuner solidaire Semaine Bleue & Octobre Rose

Maison de l’Animation et de la Culture Pont-Sainte-Marie Aube

Organisé en partenariat avec le service Politique de la Ville et le CCAS, cet événement mettra à l’honneur nos aînés Maripontains. La Semaine Bleue est un moment privilégié pour reconnaître la place essentielle des seniors et encourager la solidarité entre générations.



En parallèle, et dans le cadre d’Octobre Rose, la commune s’associe à l’association Donne ton soutif pour une collecte de soutien-gorge en bon état.

Ces dons, revendus ou recyclés, permettront de soutenir financièrement des associations engagées dans la lutte contre le cancer du sein.



Chaque participante est invitée à apporter un ou plusieurs soutiens-gorges dont elle n’a plus l’usage.



Ce petit-déjeuner sera préparé par l’Association Agis dans ta Ville.



Entrée libre et gratuite. .

Maison de l’Animation et de la Culture Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est

