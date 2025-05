PETIT DÉJEUNER SPÉCIAL CHALLENGE 2025 – Paulhan, 17 mai 2025 07:00, Paulhan.

Hérault

PETIT DÉJEUNER SPÉCIAL CHALLENGE 2025 20 Boulevard de la Liberté Paulhan Hérault

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Ne lâchez rien, le challenge continue ! Besoin d’inspiration ? Venez échanger autour d’un café et découvrir nos conseils lecture. Retrouvez toutes les infos sur le challenge dans la rubrique « Coup de cœur » de notre site internet.

Public Adulte Durée 1h30.

Gratuit Sur inscription. .

20 Boulevard de la Liberté

Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 89 mediatheque@paulhan.fr

English :

Don’t give up, the challenge continues! Need some inspiration? Come and chat over a coffee and discover our reading tips. Find out all about the challenge in the « Coup de c?ur » section of our website.

German :

Geben Sie nicht auf, die Herausforderung geht weiter! Brauchen Sie noch Inspiration? Tauschen Sie sich bei einer Tasse Kaffee aus und entdecken Sie unsere Lesetipps. Alle Informationen zur Challenge finden Sie in der Rubrik « Coup de c?ur » auf unserer Website.

Italiano :

Non arrendetevi, la sfida continua! Avete bisogno di ispirazione? Venite a chiacchierare davanti a un caffè e scoprite i nostri consigli di lettura. Scoprite tutto sulla sfida nella sezione « Coup de C?ur » del nostro sito.

Espanol :

No se rinda, ¡el reto continúa! ¿Necesita inspiración? Venga a tomar un café y descubra nuestros consejos de lectura. Descúbralo todo sobre el desafío en la sección « Coup de Cœur » de nuestro sitio web.

