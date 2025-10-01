Petit déjeuner stratégie avec Guy Somekh. 1er octobre 2025, en partenariat avec hi-team HEC Alumni Paris

Petit déjeuner stratégie avec Guy Somekh. 1er octobre 2025, en partenariat avec hi-team, à HEC Alumni

Les clubs HEC Alumni stratégie de l’entreprise et HEC Géostratégie en partenariat avec le réseau Hi-team t’invitent à un petit déjeuner en présentiel sur le thème :

Géopolitique et stratégie d’innovation : comment accélérer le développement des technologies de rupture ?

Notre intervenant :

Guy Somekh

Président de Dynnovations

Expert- conseil en innovations de rupture

De nombreux enjeux géostratégiques impactent le développement des entreprises innovantes : grands blocs en compétition, barrières tarifaires ou réglementaires, accès aux matériaux critiques et à l’énergie, changement climatique, sanctions, conflits armés, guerre monétaire, …

En Europe, cet environnement impose une meilleure estimation des risques, la perception croissante de la concurrence et, donc, le sentiment d’urgence pour reconquérir des positions de leaders et retrouver une nouvelle compétitivité.

Pour s’affranchir de sa dépendance à l’égard des entreprises technologiques chinoises ou américaines, la France dispose d’atouts importants. Elle reste assurément compétitive, voire en avance, dans de très nombreux secteurs de souveraineté comme la Défense (industrie, forces armées), la Cyber, l’IA, le quantique, le spatial ou le nucléaire.

Evidemment, beaucoup de défis apparaissent en termes de management. Les programmes de R(I)&D étaient parfois lourds, multi-acteurs et peinaient à se décliner dans la stratégie des entreprises concernées. Les investissements long terme se sont avérés trop souvent hors budget, hors délai, et en retard sur la concurrence. Sur les programmes courts, nous sommes challengés sur nos meilleurs atouts en termes d’agilité, de prise de risques et de travail en équipe.

Des solutions s’imposent également en termes d’accès au financement (capital privé, garantie publique) :

Comment surmonter l’insuffisance traditionnelle de fonds et les carences en matière d’évaluation des risques ?

Quel outil / mécanisme européen pouvons-nous mettre en place pour des levées de fonds massives au profit de entreprises innovantes ?

Comment augmenter la confiance des investisseurs ?

Sur tous ces sujets, nous détenons des atouts majeurs et innovants. Mais, trop peu connus et promus. Jouons-les en y croyant. Réellement et maintenant ! Car, si elle les jouait, la France ne serait-elle pas à l’aube de sa Re-renaissance ?

La séance se veut très interactive. Après un temps d’exposé, un large temps sera ouvert aux Q&A et échanges avec les participants.

Nous nous faisons une joie de t’accueillir.

Patrice Waternaux, président fondateur de hi-team ;

Jean-Christophe Long, président club HEC stratégie de l’entreprise ;

Fadi Lahoud, président du club HEC Alumni géostratégie.

Points de contact évènement

HEC Alumni : [jeanchristophe.long@gmail.com](mailto:jeanchristophe.long@gmail.com)

Hi-Team : patrice_[waternaux@yahoo.fr](mailto:waternaux@yahoo.fr)

Notre intervenant : Guy Somekh est Ingénieur ENSTA ParisTech, DEA Maths UPMC, MBA Paris Sorbonne Président de Dynnovations, société spécialisée dans le management d’innovations de rupture à l’international, issue de partenariats européens et internationaux. Il est Expert-conseil en stratégies d’innovation, problem solving / problem finding pour des grands groupes et sociétés technologiques. Il est aussi officier de marine de réserve, ancien président ParisTech Alumni, ancien président des Auditeurs du Centre des hautes études de l’armement / IHEDN et Professeur associé des universités (Management de projets de rupture, financement de l’innovation et entrepreneuriat).

HI-TEAM : réseau créé par d’anciens élèves de grandes écoles, rassemble les dirigeants qui veulent décrypter les mutations du mode. Ils sont issus de l’entreprise, et du Monde Économique et Sociétal, autour d’Intervenants d’exception (Cédric Villani – Agnès Verdier IFRAP – Robert Ophèle ex président AMF -Paul Hermelin Président CapGemini – David Baverez à Hong Kong – Clara Gaymard ex CEO General Electric France – Jacques ATTALI – Arnaud Montebourg – Pierre-André de Chalendar ex PDG Saint Gobain – Pierre GATTAZ ancien Président MEDEF- Xavier Fontanet ex PDG ESSILOR- Jean-Paul Agon ex président L’OREAL)

Il inclut aussi des jeunes talents pour créer des liens entre générations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T10:00:00.000+02:00

https://www.hecalumni.fr/en/event/petit-dejeuner-strategie-avec-guy-somekh-1er-octobre-2025-en-partenariat-avec-hi-team/2025/09/26/12887

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris