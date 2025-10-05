Petit déjeuner sucré et salé Espace sportif Georges Bru Olemps
Petit déjeuner sucré et salé Espace sportif Georges Bru Olemps dimanche 5 octobre 2025.
Petit déjeuner sucré et salé
Espace sportif Georges Bru 8 Place de la Fontaine Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
L’association Olemps Sourire vous invite à partager un moment gourmand à l’occasion de la fête.
Au menu sur place ou à emporter
Version salée tripous, soupe au fromage
Version sucrée fouace, viennoiseries
Venez nombreux profiter de ce petit-déjeuner festif et convivial ! .
Espace sportif Georges Bru 8 Place de la Fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie olempssourire@gmail.com
English :
The Olemps Sourire association invites you to share a gourmet moment on the occasion of the festival.
German :
Der Verein Olemps Sourire lädt Sie ein, anlässlich des Festes einen Moment der Feinschmeckerei zu teilen.
Italiano :
L’associazione Olemps Sourire vi invita a condividere un momento gastronomico per celebrare la festa.
Espanol :
La asociación Olemps Sourire le invita a compartir un momento gastronómico para celebrar la fiesta.
L’événement Petit déjeuner sucré et salé Olemps a été mis à jour le 2025-09-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)