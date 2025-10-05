Petit déjeuner sucré et salé Espace sportif Georges Bru Olemps

Espace sportif Georges Bru 8 Place de la Fontaine Olemps Aveyron

Début : Dimanche 2025-10-05

L’association Olemps Sourire vous invite à partager un moment gourmand à l’occasion de la fête.

Au menu sur place ou à emporter

Version salée tripous, soupe au fromage

Version sucrée fouace, viennoiseries

Venez nombreux profiter de ce petit-déjeuner festif et convivial ! .

Espace sportif Georges Bru 8 Place de la Fontaine Olemps 12510 Aveyron Occitanie olempssourire@gmail.com

English :

The Olemps Sourire association invites you to share a gourmet moment on the occasion of the festival.

German :

Der Verein Olemps Sourire lädt Sie ein, anlässlich des Festes einen Moment der Feinschmeckerei zu teilen.

Italiano :

L’associazione Olemps Sourire vi invita a condividere un momento gastronomico per celebrare la festa.

Espanol :

La asociación Olemps Sourire le invita a compartir un momento gastronómico para celebrar la fiesta.

