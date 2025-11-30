PETIT DÉJEUNER TRIPES TÊTE DE VEAU Recoules-de-Fumas
Auberge de l’Oustal Recoules-de-Fumas Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Petit déjeuner tripes tête de veau
Charcuterie
Tripes maison tête de veau
Pomme vapeur
Fromage
Fougasse
Café Vin .
Auberge de l’Oustal Recoules-de-Fumas 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 41 18 50
