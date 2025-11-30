PETIT DÉJEUNER TRIPES TÊTE DE VEAU Recoules-de-Fumas

PETIT DÉJEUNER TRIPES TÊTE DE VEAU Recoules-de-Fumas dimanche 30 novembre 2025.

Auberge de l’Oustal Recoules-de-Fumas Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Journée

Début : 2025-11-30
Petit déjeuner tripes tête de veau

Charcuterie
Tripes maison tête de veau
Pomme vapeur
Fromage
Fougasse
Café Vin   .

Auberge de l’Oustal Recoules-de-Fumas 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 41 18 50 

L’événement PETIT DÉJEUNER TRIPES TÊTE DE VEAU Recoules-de-Fumas a été mis à jour le 2025-11-24 par 48-OT Gévaudan Destination