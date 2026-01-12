Petit duo pour grand écran salle de l’Atelier de l’Exil au Boeuf sur le toit Lons-le-Saunier

Petit duo pour grand écran

salle de l’Atelier de l’Exil au Boeuf sur le toit Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 19:30:00

fin : 2027-02-05 21:30:00

Date(s) :

2026-02-05

Cabaret littéraire et musical avec Sylviane Simonet et Vincent Trouble. Hommage passionné, sensible et drôle au 7ème art. Les deux complices donnent à entendre les liens puissants qui existent entre le roman, le cinéma et la musique en distillant toute une palette d’extraits de textes, de dialogues de films ponctués par le piano, l’accordéon ou le oud. Ils célèbrent l’amour du cinéma avec humour. .

salle de l’Atelier de l’Exil au Boeuf sur le toit Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 13 79 atelier.exil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit duo pour grand écran

L’événement Petit duo pour grand écran Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-01-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION