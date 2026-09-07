Petit escargot Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Petit escargot

Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 9h45.

Séance à 9h45 et à 10h30

Vendredi assistantes maternelles/crèches.

Samedi 14 novembre 2026 à partir de 10h15.

Séance à 10h15 et à 16h. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 09:45:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14

« Petit escargot » un joli conte musical proposé par la compagnie du renard bleu, au théâtre des ChartreuxEnfants

Un matin de printemps, un petit escargot se réveille… sans sa coquille.



Sa maison a disparu. Commence alors un voyage tout en douceur à travers les saisons : le soleil de l’été, les feuilles dansantes de l’automne, la neige qui tombe en silence…



Sur son chemin, il croise une tortue un peu lente, le souffle du vent, une pluie de flocons et des chansons connues que l’on fredonne avec tendresse. Et, quand enfin il retrouve sa coquille… c’est tout un petit monde qui s’éclaire en ombres et en lumière. .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

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English :

« Little Snail, » a charming musical tale presented by the Compagnie du Renard Bleu at the Théâtre des Chartreux

L’événement Petit escargot Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille