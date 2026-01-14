Petit escargot Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Petit escargot

Samedi 7 mars 2026 de 10h à 10h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 10:30:00

2026-03-07

Un spectacle-cocon, sensoriel et poétique, où la nature chante, le temps passe, et les tout-petits rêvent à l’abri d’un monde tout doux.Familles

Un matin de printemps, un petit escargot se réveille… sans sa coquille. Sa maison a disparu. Commence alors un voyage tout en douceur à travers les saisons le soleil de l’été, les feuilles dansantes de l’automne, la neige qui tombe en silence…



Sur son chemin, il croise une tortue un peu lente, le souffle du vent, une pluie de flocons et des chansons connues que l’on fredonne avec tendresse. Et quand, enfin, il retrouve sa coquille… c’est tout un petit monde qui s’éclaire en ombres et en lumière.



La compagnie Le renard bleu présente un spectacle de théâtre musical au fil des saisons par Léa Zatte. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

A sensory and poetic show-cum-concert, where nature sings, time passes, and toddlers dream in the shelter of a gentle world.

