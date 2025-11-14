Petit festival de films positifs Rue de la Papeterie Beautiran

Petit festival de films positifs

Rue de la Papeterie Espace culturel Beautiran Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15

La commune de Beautiran et BeautiCiné organisent la quatrième édition du Petit festival de films positifs , à l’espace culturel avec une sélection de films à découvrir qui délivrent une vision positive du monde .

– Vendredi 14 novembre

Projection du film d’animation Jeune Public Flow (à partir de 8 ans) à 19h

Samedi 15 novembre

un atelier de détournement vidéo, doublages et bruitages est proposé (1 heure 8 personnes) à 14h30 et 15h30

Inscription 05.56.67.06.15

Apéritif offert par la mairie à 18h30

projection du film En fanfare à 19h30 .

Rue de la Papeterie Espace culturel Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 06 15 beauticine@mairie-beautiran.fr

English : Petit festival de films positifs

German : Petit festival de films positifs

Italiano :

Espanol : Petit festival de films positifs

L’événement Petit festival de films positifs Beautiran a été mis à jour le 2025-11-08 par Sud Bordeaux Tourisme