Petit festival de films positifs Rue de la Papeterie Beautiran

La commune de Beautiran et BeautiCiné organisent la quatrième édition du Petit festival de films positifs , à l’espace culturel avec une sélection de films à découvrir qui délivrent une vision positive du monde .
– Vendredi 14 novembre
Projection du film d’animation Jeune Public Flow (à partir de 8 ans) à 19h
Samedi 15 novembre
un atelier de détournement vidéo, doublages et bruitages est proposé (1 heure 8 personnes) à 14h30 et 15h30
Inscription 05.56.67.06.15
Apéritif offert par la mairie à 18h30
projection du film En fanfare à 19h30 .
Rue de la Papeterie Espace culturel Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 06 15 beauticine@mairie-beautiran.fr
