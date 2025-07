Petit Festival de Loye Concert Quatuor Saxaquatre Loye-sur-Arnon

Loye-sur-Arnon Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Le Petit Festival de Loye-sur-Arnon revient cet été !

Lancement du festival par un concert avec le Quatuor Saxaquatre! Venez découvrir musiques du monde et de grands compositeurs interprétées par Jean Pierre Poux, Yves Dodement, Gilbert Boyer et Guillaume Buret. Le concert commence à 19h et il sera suivit d’un mangement sous barnum composé d’une planche de charcuterie et fromage pour laquelle nous vous conseillons de réserver. 10 .

Loye-sur-Arnon 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 65 39

English :

Le Petit Festival de Loye-sur-Arnon returns this summer!

German :

Das Petit Festival in Loye-sur-Arnon kehrt diesen Sommer zurück!

Italiano :

Il Petit Festival de Loye-sur-Arnon torna quest’estate!

Espanol :

Este verano vuelve el Petit Festival de Loye-sur-Arnon

