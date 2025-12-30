PETIT FLOCON A PERDU SON CHEMIN THEATRE RONNY COUTTEURE Fretin

PETIT FLOCON A PERDU SON CHEMIN Début : 2026-02-22 à 11:00. Tarif : – euros.

de 1 à 6 ansVive le vent ! Vive le vent ! Vive le vent d’hiver et c’est Petit flocon qui se perd !Petit Flocon est prêt à tomber pour la première fois mais, très impatient, se jette un peu trop vite à travers le ciel et perd son chemin.Seul dans la nature, il ne sait pas quoi faire pour retrouver ses amis et donner sa belle couleur blanche aux arbres des bois et forêts.Et si la Fée Lumière passait par-là pour lui apprendre à voler et à devenir le plus intrépide flocon de l’hiver ?Avec des musiques et des numéros visuels merveilleux, vivez un hiver fantastique avec vos petits chérubins en compagnie d’un courageux Petit Flocon.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE RONNY COUTTEURE 1, RUE LÉON GAMBETTA 59273 Fretin 59