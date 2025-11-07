PETIT FORMAT EXPOSITION COLLECTIVE Bellevigne-en-Layon

PETIT FORMAT EXPOSITION COLLECTIVE

Petit Format Exposition collective

Le Village d’Artistes est heureux de présenter la troisième édition d’une exposition collective dédiée exclusivement aux petits formats !

Comme chaque fin d’année, le Village d’Artistes vous donne rendez-vous pour son exposition collective consacrée aux petits formats. Devenue un temps fort de la programmation, cette exposition met en lumière les œuvres d’une quinzaine d’artistes aux univers aussi variés que singuliers. Une belle occasion de découvrir, dans un format intime, toute la richesse et la diversité de la création contemporaine.

Peinture, sculpture, dessin, gravure, photographie, céramique, broderie, ou encore tissage un panorama riche et éclectique attend les visiteurs. Chaque œuvre, originale et réalisée à la main, est proposée à un prix accessible — l’occasion idéale de faire un cadeau unique ou tout simplement de se faire plaisir.

Les artistes exposés

– Linda Augereau Plâtre, technique mixte

– Jeanne Blondet Broderie

– Catherine Clément Peinture

– Marion Colombel Métal

– Véronique Depondt Céramique

– Christine Drouillard Photographie

– Olivia Etienne Dessin

– Perrine Gicquel Céramique

– Matild Gros Gravure

– Damien Hamon Volume bois

– Catharina Holmberg Tissage

– Nathalie Kopp Dessin

– Kim Leroy Dessin

– Anne Levillain Sculpture

– Anne Morea Papier

– Cassia Pereira Dessin

– Jean-Jacques Pigeon Sculpture

Dates et horaires

Du 7 novembre 2025 au 18 janvier 2026

Apéro-rencontre avec les artistes le vendredi 7 nov. à partir de 18h30

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches, de 14h30 à 18h30

En décembre, ouverture tous les jours aux mêmes horaires

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Le Village d’Artistes est une association culturelle, dédiée à la création contemporaine et à l’artisanat d’art. Installé dans un ancien presbytère de 400 m² au cœur du vignoble du Layon, le lieu accueille des expositions temporaires, une boutique réunissant plus de 60 artisans et une artothèque.

Le Village d’Artistes vous accueille tout le mois de décembre, tous les jours, de 14h30 à 18h30.

En savoir plus villageartistesrablay.com .

8 rue du Mail Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@villageartistesrablay.com

English :

Petit Format Group show

German :

Kleines Format Gruppenausstellung

Italiano :

Petit Format Mostra collettiva

Espanol :

Petit Format Exposición colectiva

