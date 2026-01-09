Petit hérisson atelier de pliage Palais des Congrès Parthenay
Petit hérisson atelier de pliage Palais des Congrès Parthenay mardi 10 février 2026.
Petit hérisson atelier de pliage
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
Venez créer votre hérisson à partir d’un livre, atelier de pliage.
A partir de 8 ans, sur inscription
Des espaces jeux seront également à votre disposition. .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Petit hérisson atelier de pliage Parthenay a été mis à jour le 2026-01-07 par CC Parthenay Gâtine