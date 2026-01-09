Petit hérisson atelier de pliage Palais des Congrès Parthenay

Petit hérisson atelier de pliage

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Venez créer votre hérisson à partir d’un livre, atelier de pliage.

A partir de 8 ans, sur inscription

Des espaces jeux seront également à votre disposition. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

