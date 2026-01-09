Petit hérisson atelier de pliage Palais des Congrès Parthenay

Petit hérisson atelier de pliage Palais des Congrès Parthenay mardi 10 février 2026.

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10

2026-02-10

Venez créer votre hérisson à partir d’un livre, atelier de pliage.

A partir de 8 ans, sur inscription

Des espaces jeux seront également à votre disposition.   .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43  ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

