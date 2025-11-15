PETIT JEAN EN CONCERT Lamalou-les-Bains
PETIT JEAN EN CONCERT Lamalou-les-Bains samedi 15 novembre 2025.
PETIT JEAN EN CONCERT
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Vivez une soirée musicale unique avec le groupe Petitjean au Théâtre Municipal de Lamalou-les-Bains !
Samedi 15 novembre à 21h
Laissez-vous emporter par leur univers chaleureux et entraînant lors d’un concert gratuit, ouvert à tous. Une belle occasion de partager un moment convivial en musique dans une atmosphère intimiste.
Entrée libre.
Début du concert à 21h
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
English :
Experience a unique musical evening with the Petitjean group at the Théâtre Municipal de Lamalou-les-Bains!
Saturday, November 15, 9pm
Let yourself be swept away by their warm, lively universe in a free concert open to all. A great opportunity to share a convivial musical moment in an intimate atmosphere.
Free admission.
Concert starts at 9pm
German :
Erleben Sie einen einzigartigen musikalischen Abend mit der Gruppe Petitjean im Stadttheater von Lamalou-les-Bains!
Samstag, den 15. November um 21 Uhr
Lassen Sie sich von ihrem warmen und mitreißenden Universum bei einem kostenlosen Konzert, das für alle offen ist, mitreißen. Eine gute Gelegenheit, einen geselligen Moment mit Musik in einer intimen Atmosphäre zu teilen.
Eintritt frei.
Beginn des Konzerts um 21 Uhr
Italiano :
Godetevi una serata musicale unica con il gruppo Petitjean al Théâtre Municipal di Lamalou-les-Bains!
Sabato 15 novembre alle 21.00
Lasciatevi trascinare dal loro mondo caldo e vivace in un concerto gratuito aperto a tutti. È una grande opportunità per condividere un momento musicale conviviale in un’atmosfera intima.
Ingresso libero.
Inizio concerto ore 21.00
Espanol :
Disfrute de una velada musical única con el grupo Petitjean en el Teatro Municipal de Lamalou-les-Bains
Sábado 15 de noviembre a las 21:00 h
Déjese llevar por su universo cálido y animado en un concierto gratuito y abierto a todos. Una ocasión única para compartir un momento musical agradable en un ambiente íntimo.
Entrada gratuita.
Concierto a partir de las 21.00 h
L’événement PETIT JEAN EN CONCERT Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-06 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB