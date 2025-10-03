Petit Jean et le Petit Chaperon rouge Médiathèque municipale De Maubeuge Maubeuge

Petit Jean a décidé de modifier la fin de son histoire préférée : Le Petit Chaperon Rouge !

Avec l’aide des animaux de la forêt, il va tout faire pour ralentir le Loup et aider le Chaperon Rouge à gagner la course ! Hibou, Hérisson, Champi et Coccinelle, tout le monde est sur le pont !

Médiathèque municipale De Maubeuge Rue du Docteur Paul Jean 59600 Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France 0327652800

