Petit joyau lambescain Journées du Patrimoine Cimetière de Lambesc Lambesc

Dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 16h. Cimetière de Lambesc Chapelle Saint-Michel Lambesc Bouches-du-Rhône

Découvrez la chapelle Saint-Michel, petit joyau lambescain.

Cette chapelle du XIème siècle a bénéficié en 2017 de travaux d’urgence de sauvegarde, suivis en 2019 par des travaux de restauration, notamment pour ses décors peints, ses gypseries, ses stalles et son autel.



Rendez-vous à l’entrée du cimetière Durée 1h .

Cimetière de Lambesc Chapelle Saint-Michel Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

Discover the Saint-Michel chapel, a little lambescain jewel.

German :

Entdecken Sie die Kapelle Saint-Michel, ein kleines Juwel aus Lambescain.

Italiano :

Scoprite la cappella di Saint-Michel, uno dei piccoli gioielli del Lambescain.

Espanol :

Descubra la capilla de Saint-Michel, una de las pequeñas joyas de Lambescain.

