Petit K Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Petit K

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28 21:45:00

Date(s) :

2026-05-28

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

Petit K, artiste auteur-compositeur, vit de glisse en glisse, entre les pistes de ski l’hiver et les arrondis des vagues l’été. Moniteur UCPA et artiste, il fait de ses passions une partition commune et mêle les enseignements. Fluidité, relâchement, quête de sensations fortes et de santé mentale prennent sens dans le sport comme sur la scène. Avec ce nouveau projet, composé aux rythmes des marées de Hossegor, iI nous invite pour une évasion profonde, un pas de recul pour apprécier la vie dans ces remous pleins de doute avec la Nature comme éternel remède. La couleur de la mer apaise les cœurs et l’océan nous appelle à écouter nos instincts d’évasion. Même si la voile se déchire, si le bateau prend l’eau, Petit K nous invite à naviguer à vue, vers une terre inconnue, promesse d’un équilibre personnel. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Petit K

L’événement Petit K Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne