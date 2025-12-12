PETIT K EN CONCERT – LA LUNA NEGRA Bayonne

PETIT K EN CONCERT Début : 2026-05-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Petit K, artiste auteur-compositeur, prend le large. À 30 ans, iI vit de glisse en glisse, entre les pistes de ski l’hiver et les arrondis des vagues l’été. Moniteur UCPA et artiste, il fait de ses passions une partition commune et mêle les enseignements. Fluidité, relâchement, quête de sensations fortes et de santé mentale prennent sens dans le sport comme sur la scène.Avec ce nouveau projet, composé aux rythmes des marées de Hossegor, iI nous invite pour une évasion profonde, un pas de recul pour apprécier la vie dans ces remous pleins de doute avec la Nature comme éternel remède.La couleur de la mer apaise les cœurs et l’océan nous appelle à écouter nos instincts d’évasion. Même si la voile se déchire, si le bateau prend l’eau, Petit K nous invite à Naviguer à vue, vers une terre inconnue, promesse d’un équilibre personnel.La Nature comme éternel remède, éternel refuge, la couleur de la mer apaise les peines les plus profondes, c’est les yeux dans le paysage qu’on écoute le nouveau single pop, folk et électronique de Petit K.Les différents titres de Petit K ont généré 13 millions de vues. Il a également joué lors des jeux olympiques pour le village français. Une star montante déjà incontournable et bien de chez nous :)

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64