PETIT KOALA ET MONSIEUR ARC-EN-CIEL ESPACE LE LUDOVAL Reims

PETIT KOALA ET MONSIEUR ARC-EN-CIEL Début : 2026-01-24 à 11:00. Tarif : – euros.

Et si voyager avec un arc-en-ciel permettait de réaliser son plus grand rêve ?Petit Koala, bien installé sur son arbre, s’ennuie de tout et de rien sauf quand il regarde le ciel. Car là-haut, les nuages ressemblent aux animaux qu’il aimerait rencontrer : les éléphants, les girafes, les rhinocéros, etc. Mais, tout petit et tout fragile, petit Koala ne sait pas comment faire pour voyager tout seul jusqu’en Afrique et réaliser son rêve.Et si Monsieur Arc-en-ciel, l’ami des nuages, lui offrait la solution ?De l’Australie au continent africain, suivez l’aventure d’un petit personnage attachant et de son nouvel ami à travers cette histoire pleine de couleurs, de musiques, de rêves et de moments tout doux.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE LE LUDOVAL 1 PLACE RENÉ CLAIR 51100 Reims 51