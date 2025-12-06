Petit labo : IA et éducation aux médias Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Petit labo : IA et éducation aux médias Samedi 6 décembre, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Sur inscription, à partir du 6 novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T14:30:00 – 2025-12-06T16:00:00

Fin : 2025-12-06T14:30:00 – 2025-12-06T16:00:00

À travers cet atelier ludique et interactif, les enfants découvrent comment fonctionnent les technologies d’aujourd’hui et de demain. Ensemble, ils apprennent à décrypter les images, les informations et les outils numériques qui les entourent, tout en développant leur esprit critique et leur créativité. Une initiation amusante et essentielle pour devenir des citoyens éclairés du monde digital.

En partenariat avec Abracodabra

à partir de 8 ans.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Plonge dans le monde fascinant de l’intelligence artificielle et des médias numériques ! atelier informatique

@canva