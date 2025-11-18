Petit labo : Minecraft, la carte spéciale fêtes Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Saint-Médard-en-Jalles

Petit labo : Minecraft, la carte spéciale fêtes Mercredi 10 décembre, 10h00 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Sur réservation

Début : 2025-12-10T10:00:00 – 2025-12-10T11:30:00

Fin : 2025-12-10T10:00:00 – 2025-12-10T11:30:00

Rejoins notre petit labo et explore la carte spéciale fêtes de Minecraft ! Voyage au cœur de l’atelier du Père Noël et aide les lutins à préparer les cadeaux pour le grand jour. Entre exploration et créativité, cet atelier permet de s’amuser tout en développant des compétences numériques dans un univers magique et festif.

À partir de 8 ans.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Plonge dans Minecraft version fêtes de fin d’année ! atelier enfants

