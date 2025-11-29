PETIT LUXE DE NOËL Grenade

PETIT LUXE DE NOËL

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-11-29

Qu’est-ce qu’il se cache derrière ce titre PETIT LUXE DE NOËL ?

Tous simplement, des ateliers de confection de bijoux en perles !

Au programme bracelets, porte-clés et boucles d’oreille, avec différents niveaux de difficultés.

Samedi 29 Novembre

– De 14h00 à 16h00 Bracelets.

– De 14h45 à 17h15 Porte-clés.

– De 15h30 à 18h00 Boucles d’oreilles.

Samedi 6 Décembre

– De 15h30 à 18h00 Boucles d’oreilles. 10 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com

English :

What’s behind the title PETIT LUXE DE NOËL ?

Quite simply, pearl jewelry-making workshops!

German :

Was verbirgt sich hinter dem Titel PETIT LUXE DE NOËLL ?

Ganz einfach: Workshops zur Herstellung von Perlenschmuck!

Italiano :

Cosa c’è dietro il titolo PETIT LUXE DE NOËL ?

Semplicemente, i laboratori di creazione di gioielli con perle!

Espanol :

¿Qué hay detrás del título PETIT LUXE DE NOËL ?

Sencillamente, ¡talleres de joyería con perlas!

