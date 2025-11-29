PETIT LUXE DE NOËL Grenade
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-12-06
2025-11-29
Qu’est-ce qu’il se cache derrière ce titre PETIT LUXE DE NOËL ?
Tous simplement, des ateliers de confection de bijoux en perles !
Au programme bracelets, porte-clés et boucles d’oreille, avec différents niveaux de difficultés.
Samedi 29 Novembre
– De 14h00 à 16h00 Bracelets.
– De 14h45 à 17h15 Porte-clés.
– De 15h30 à 18h00 Boucles d’oreilles.
Samedi 6 Décembre
– De 15h30 à 18h00 Boucles d’oreilles. 10 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 69 65 foyerruralgrenade@gmail.com
English :
What’s behind the title PETIT LUXE DE NOËL ?
Quite simply, pearl jewelry-making workshops!
German :
Was verbirgt sich hinter dem Titel PETIT LUXE DE NOËLL ?
Ganz einfach: Workshops zur Herstellung von Perlenschmuck!
Italiano :
Cosa c’è dietro il titolo PETIT LUXE DE NOËL ?
Semplicemente, i laboratori di creazione di gioielli con perle!
Espanol :
¿Qué hay detrás del título PETIT LUXE DE NOËL ?
Sencillamente, ¡talleres de joyería con perlas!
