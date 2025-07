Petit Marché à la Ferme UGLAS Uglas

Petit Marché à la Ferme UGLAS Uglas dimanche 17 août 2025.

Petit Marché à la Ferme

UGLAS Route d’Auch Uglas Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-08-17 13:00:00

2025-08-17

Marché de producteurs et animations sur le parking de la chèvrerie :

Producteurs locaux, restauration (assiette gourmande), visite de la chèvrerie, animations et café.

UGLAS Route d’Auch Uglas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 64 42 14

English :

Farmers’ market and entertainment in the goat farm parking lot:

Local producers, food (gourmet plate), visit to the goat farm, entertainment and coffee.

German :

Bauernmarkt und Animationen auf dem Parkplatz des Ziegenhofs :

Lokale Produzenten, Verpflegung (Gourmetteller), Besichtigung des Ziegenhofs, Animationen und Kaffee.

Italiano :

Mercato contadino e intrattenimento nel parcheggio della fattoria delle capre:

Produttori locali, cibo (piatto gourmet), visita alla fattoria delle capre, intrattenimento e caffè.

Espanol :

Mercado agrícola y animación en el aparcamiento de la granja de cabras:

Productores locales, comida (plato gourmet), visita a la granja de cabras, entretenimiento y café.

